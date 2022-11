FS, Firenze-Roma: modifiche a circolazione per rimozione ordigno bellico

(Teleborsa) - Per consentire il disinnesco di un ordigno bellico,la circolazione dei treni sarà parzialmente sospesa sulla linea Firenze-Roma, Direttissima Alta Velocità e convenzionale, fra Bivio Orvieto Sud e Bivio Orvieto Nord.La Prefettura di Terni - si legge su- ha emesso un’ordinanza per la rimozione dell’esplosivo rinvenuto nel letto del fiume Paglia, in località Ciconia, nelle vicinanze della stazione di Orvieto. La conclusione dell’intervento degli artificieri è prevista per le 11.I treni regionali e a lunga percorrenza provenienti da Nord raggiungono la stazione di Orvieto. Quelli diretti a Firenze e Roma saranno cancellati, deviati e modificati nei tempi di viaggio. Con un servizio di bus sostitutivi, dove non sono ammessi il trasporto di bici e animali di media e grossa taglia, si potrà proseguire da Orvieto verso Firenze e Roma. Maggiori informazioni sui siti web di Trenitalia e RFI e delle altre imprese ferroviarie coinvolte.