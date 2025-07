Infrastrutture, CNA Fita: autotrasportatori sempre più a disagio

(Teleborsa) - "La situazione delle infrastrutture viarie italiane, in particolare di, dopo aver rappresentato un fiore all’occhiello nazionale". A renderlo noto è"Le opere infrastrutturali - si legge nella nota inviata -, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione, l’efficienza del trasporto e lo sviluppo economico, considerato il ruolo nettamente predominante che il trasporto di merci su gomma riveste nel nostro Paese. Giàcome, nelle regioni a statuto ordinario (che gestiscono circa 100mila chilometri di strade con 30mila tra ponti, viadotti e gallerie), esistessero 5.931 infrastrutture a rischio. Di queste, 1.981 erano considerate di ‘priorità 1’, opere cioè che necessitavano di interventi urgenti o erano già chiuse".La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa ricorda che "la direttiva europea 2004/54/CE, recepita dall’Italia,. Tuttavia, dopo oltre vent’anni, i. Se da un lato la messa in sicurezza delle infrastrutture è fondamentale, dall’altro l’insufficiente programmazione delle manutenzioni e la mancanza di interventi tempestivi ed efficaci mettono a rischio la sicurezza di operatori e utenti, oltre a generare disservizi e aumenti dei costi".Per evidenziare ulteriormente l’entità del problema,di ponti, viadotti e gallerie reso pubblico dall’Anas: a dicembre 2023, su 599 interventi programmati il 36% era in corso, mentre appena il 4,5% era stato completato.Infine, la CNA Fita ritiene "pertantoassicurando il completamento delle opere entro tempi certi e con risorse adeguate, rafforzando le capacità delle amministrazioni competenti. A tal proposito, considerando i persistenti disagi, si sottolinea la necessità di mantenere anche per il 2025 le risorse destinate ai ristori riconosciuti alle imprese di autotrasporto che percorrono l’autostrada in territorio ligure.CNA Fitaper ripristinare al più presto la percorribilità delle gallerie sulla rete autostradale nazionale e ovviare a ogni altro intralcio alla circolazione. Imprese e cittadini hanno diritto di tornare alla normalità. Va garantito uno sviluppo sostenibile, sicuro e privo di rischi per il territorio e la vita delle persone".