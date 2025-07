Alta Velocità Roma–Firenze: in corso interlocuzioni tra ART, RFI e Regioni

(Teleborsa) -intervenendo in merito alle prescrizioni che che prevedono la circolazione dei soli treni con velocità superiore ai 200 km/h sulla linea ad, f sapere che sta portando avanti"Consapevole delle ripercussioni sui servizi regionali, l’Autorità ha avviato un confronto con RFI finalizzato a va rispettare i requisiti della rete AV".Fin dai primi anni 2000, la tratta AV Roma–Firenze – progettata per ospitare treni fino a 250 km/h – aveva operato in deroga, consentendo l’accesso anche a treni regionali con velocità fino a 150 km/h. Tuttavia, la linea AV è stata realizzata con. Un trenoha un impatto notevole sulla circolazione che, soprattutto in un contesto di rete satura, determinacomplessiva della circolazione."Alla luce delle istanze ricevute dalle amministrazioni locali, e nell’ottica diche quotidianamente viaggiano su quella linea, l’Autorità sta lavorando alla definizione di una, anche parziali, all’entrata in vigore delle prescrizioni in oggetto"."L’ART auspicacoinvolti – Regioni, RFI e Trenitalia – affinché la transizione verso un servizio regionale pienamente compatibile con l’infrastruttura AV possa avvenire nei tempi più brevi possibili".