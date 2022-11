Webuild, nuovi ordini fuori dall'Italia raggiungono il 90% nel 2022

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che. Europa, Australia e Nord America sono le prime regioni del 2022 per nuovi ordini, che da inizio anno registrano complessivamente un valore di 13,1 miliardi di euro, inclusi 5,1 miliardi di euro di progetti per cui risulta migliore offerente.Il gruppo registra un totale di, acquisiti, in corso di finalizzazione o per cui Webuild risulta ad oggi migliore offerente, di cui il 90% ottenuti al di fuori del mercato domestico, prevalentemente in, tra cui l'Australia (34%), l'Europa (28%) e il Nord America (14%).Oltre 6 miliardi di euro dei nuovi ordini si riferiscono anei principali mercati, in particolare in Europa, Australia e Canada.