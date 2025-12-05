Germania, ordini industria +1,5% a ottobre

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi dell'1,5% su base mensile dopo il +2,0% registrato il mese precedente (rivisto da un +1.1%). Le attese degli analisti erano per un incremento di solo lo 0,3%.Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano ora in flessione dello 0,7% contro il -3,4% segnalato il mese precedente.L'andamento positivo dei nuovi ordini nel settore manifatturiero a ottobre 2025 è stato(aeromobili, navi, treni, veicoli militari). In questo settore, i nuovi ordini sono aumentati dell'87,1% su base mensile, a causa di un ordine su larga scala, al netto degli effetti stagionali e di calendario. Anche l'aumento della produzione di metalli di base (+11,9%) ha avuto un impatto positivo sul risultato complessivo, mentre il calo nella produzione di apparecchiature elettriche (-16,2%) ha avuto un impatto negativo.sono aumentati del 4,9% rispetto al mese precedente. Al contrario, i nuovi ordini di beni intermedi sono diminuiti del 3,4% e i nuovi ordini di beni di consumo sono diminuiti del 2,2%.Glisono diminuiti del 4,0% rispetto al mese precedente, con gli ordini dall'area dell'euro in aumento dello 0,1% e quelli provenienti da paesi terzi in aumento del 6,5%. Gli ordini interni sono aumentati del 9,9%.