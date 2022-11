Mondadori, confermata cessione Grazia e Icon a Reworld Media

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Mondadori Media controllata delha esercitato l’opzione di vendita, già comunicata lo scorso 20 ottobre, e conseguentemente sottoscritto con Reworld Media il contratto di compravendita delle attività editoriali cartacee e digitali delle testate Grazia e Icon nonché del relativo network internazionale.Il, come già comunicato, è pari a 8,5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro in forma di earn-out condizionato al conseguimento di determinati risultati economici nel 2023 da parte delle attività cedute. Tale prezzo - che sarà corrisposto per cassa al closing - è stato definito sulla base di un Enterprise Value pari a 11 milioni di euro (incluso earn-out), al netto delladifferenza tra il capitale circolante netto medio degli ultimi 12 mesi e il capitale circolante netto alla data del closing.Nell’esercizio 2021 le attività menzionate hanno registrato ricavi per circa 18 milioni di euro.Il perfezionamento dell’operazione - subordinato agli esiti del procedimento di verifica, di cui al D.L. 21/2012 da parte degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - si articolerà attraverso il conferimento da parte di Mondadori Media del ramo di azienda relativo alle attività oggetto di cessione a una società di nuova costituzione e la successiva cessione a Reworld Media del 100% del capitale della società conferitaria.