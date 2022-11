Scuola, Valditara: "Valorizzare i docenti. Per il 2023 servono 300 milioni aggiuntivi"

(Teleborsa) - "Risorse aggiuntive per il 2023" con un aumento dei contratti dei docenti anche se "la coperta è molto corta". È quanto ha annunciato ilillustrando, durante la diciassettesima edizione di "Italia Direzione Nord", la sua idea di scuola nel futuro. "Nel contratto abbiamo detto che servono, per il 2023, 300 milioni di risorse aggiuntive. Qualora non ci dovessero essere, nel contratto c'è scritto – ha detto il ministro – che si prenderanno dal fondo destinato alla valorizzazione professionale. Ma io conto che per il 2023 ci possano essere risorse aggiuntive"."Mi interessa poco che ci sia una riforma a mio nome – ha detto– ho una strategia riformatrice molto ampia perché la scuola italiana ha bisogno di tanti passaggi. Un tema all'ordine del giorno che sta a cuore a tutta la comunità scolastica è la sburocratizzazione, la semplificazione. C'è un peso di adempimenti, oneri, regole da affrontare"."Dobbiamo puntare su due temi fondamentali: ridaree il rispetto a insegnanti, studenti e beni pubblici. Benissimo i dibattiti studenteschi, ma – ha sottolineato il ministro – i beni pubblici vanno rispettati. Il tema dell'autorevolezza passa sicuramente da un aumento dei livelli retributivi dei docenti, ma va perseguito anche da altri punti di vista, come responsabilizzare le famiglie o prevedendo anche delle forme diverse di sanzioni nei confronti di studenti che non hanno la capacità di rispettare le regole ed essere responsabili". Per riattivare il rispetto delle regole, secondo il neo ministro dell'Istruzione, possono risultare efficaci "i lavori socialmente utili".Sull'– ha proseguito il ministro – "credo che ci saranno sicuramente i tempi per fare una buona riflessione e per trovare delle soluzioni utili per la scuola italiana e per i territori".Tra le sfide evidenziate da Valditara anche quella dellae. "Abbiamo gli ITS – ha detto il ministro – e dobbiamo sostanziarli, dobbiamo far sì che divenga un percorso formativo di serie A. Anche sull'insisto parecchio, le tragedie non devono più avvenire. Dobbiamo lanciare un grande piano su questo tema".Sul fronte della scuola inè previsto per leè previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln).