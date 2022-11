Turismo: vacanze ecosostenibili, le più amate dai “millennials”

(Teleborsa) - Che si tratti di montagna, città d’arte oppure mare, poco importa. Se c’è da organizzare una, la parola d’ordine, negli ultimi tempi, specie tra i, è “”. Una scelta sempre più consapevole, che spinge a prestare, finalmente, la giusta attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta, anche quando si parla di viaggi. Tematica importante, protagonista indiscussa del progetto E, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Cosme, che punta proprio a promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore turistico, attraverso un mix di attività di supporto tecnico e finanziario attraverso il volano dell’innovazione, facilitando la nascita di sinergie tra Pmi, startup e innovatori del settore.Stando ai dati emersi durante ildi Allianz Partners sul tema “” (ricerca condotta in collaborazione con Foresight Factory), in tutto il mondo, le vacanze green sarebbero le più gettonate tra i “” (6 famiglie su 10 – nella fascia 25-40 anni). Trend, che trova riscontro anche in, dove, coppie senza figli, d’età compresa tra i 26 e i 40 anni, ovvero il 52%, hanno dichiarato che per i propri viaggi presteranno maggiore attenzione all’impatto ambientale, rispetto al periodo pre-pandemia. Interesse, che riguarda anche gli spostamenti, preferendo viaggi in treno, camper e roulotte.Risultati interessanti, che ben si sposano con le molteplici attività messe in atto dal progetto Eu Eco-Tandem Programme, avviato nel 2020, e che attualmente vede coinvolte, formati da Pmi e startup o PMI innovative, impegnate a lavorare insieme su cinque sfide del settore Turismo: dal risparmio energetico alla conservazione dell’acqua, dalla gestione dei rifiuti alle misure di gestione della mobilità e alla ripresa e rilancio del settore post COVID 19. Ai migliori Piani di Azione presentati dai TANDEM, il progetto erogherà undel valore fino a 13.000 euro, che servirà a trasformare concretamente i progetti più interessanti, che verranno annunciati e celebrati durante il prossimo grande “Awarding Ceremony”, in Italia ad inizio 2023.Il progetto Eu Eco-Tandem Programme è coordinato daed implementato da un pool di, tra i quali Enit e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.