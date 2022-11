BNL BNP Paribas- Luiss Guido Carli: al via nuova cattedra in "European relations"

(Teleborsa) - La cooperazione tra paesi, l’interdipendenza economico-commerciale, le strette connessioni politiche tra le varie componenti di quel grande disegno progettuale che chiamiamosono queste leche saranno affrontate dalla cattedra “BNL BNP Paribas in European Relations” della- assegnata al professorstorico francese di fama mondiale ePresidente della Luiss School of Government- che sarà presentata ufficialmente oggi, mercoledì 23 novembre alle ore 17:00 presso l’Ambasciata di Francia a Roma, in occasione dell’ultima tappa della quinta edizione deiiniziativa, creata nel 2018 dalla Luiss Guido Carli e Sciences Po di Parigi, in collaborazione con The European House – Ambrosetti.All'evento saranno presentiL’appuntamento celebrerà, inoltre, l’anniversario delper una cooperazione bilaterale rafforzata, con un incontro dal titolo “Il Trattato del Quirinale e il suo impegno nei confronti delle giovani generazioni”. Lo storico accordo, firmato il 26 novembre 2021, ha posto al centro i giovani, futuri leader internazionali, incoraggiandone la mobilità, introducendo il servizio civile italo-francese e favorendo un maggiore scambio tra ricercatori ed università, allo scopo di costruire le basi peGli obiettivi del Trattato del Quirinale - spiega la nota - coincidono con quelli perseguiti dalla Luiss che ambisce a rafforzare una piattaforma culturale europea ed internazionale, consolidando le partnership già esistenti tra le istituzioni accademiche. Solo con la Francia, l’Università intitolata a Guido Carli ha all’attivo decine di programmidi cui le nostre Università sono attori-chiave. In questo senso, la nostra priorità è promuovere ponti tra Paesi, offrendo ai nostri studenti una formazione internazionale, interdisciplinare e con una forte visione europea. La nuova cattedra in European Relations, grazie alla lungimiranza e al sostegno di un partner strategico come BNL BNP Paribas, si inserisce esattamente in questa dimensione” ha commentato la Vice Presidente Luiss,“La collaborazione con BNL BNP Paribas, di cui siamo orgogliosi,, anche ai fini dello sviluppo di relazioni istituzionali e culturali in ambito europeo. L’attivazione di questa cattedra rafforza, inoltre, le attività di ricerca e innovazione del nostro Ateneo in un’area - quella degli studi politici internazionali - dove la reputazione della Luiss è considerevolmente cresciuta negli ultimi anni. Grazie all’esperienza di un grande gruppo bancario adimensione globale, sarà possibile offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti, nuove mappe di conoscenza, per affrontare le complessità del prossimo futuro” ha aggiunto il Rettore Luiss,"Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con; come Banca e come Gruppo vogliamo testimoniare in modo concreto il nostro impegno verso quelle realtà - come le università - che guardano al futuro e alle nuove generazioni con gli occhi consapevoli di chi sa che la formazione e lo studio sono i fattori-chiave per comprendere il mondo di oggi e quello che verrà. Sostenere questa nuova cattedra significa investire sulla creazione di competenze politiche e diplomatiche, oggi quanto mai necessarie, e i giovani studenti sono sicuramente l’investimento migliore", sottolinea, Presidente di BNL BNP Paribas.La cattedra in European Relations, finanziata da BNL BNP Paribas,