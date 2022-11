Istat: riforma Irpef, assegno unico e bonus hanno ridotto disuguaglianze e rischio povertà nel 2022

(Teleborsa) - La riforma Irpef, l'assegno unico e universale per i figli a carico, le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas e l'anticipo della rivalutazione delle pensioni hanno contribuito a ridurre la(misurata dall'indice di Gini) dal 30,4% a 29,6%, e ildal 18,6% al 16,8%. È quanto è emerso in un rapporto dell'sulladogli interventi pubblici sui redditi familiari quest’anno. L'insieme delle misure hanno ridotto il rischio di povertà per le famiglie con figli minori, sia coppie (-4,3 punti percentuali), sia monogenitori (-4,2 punti percentuali), soprattutto in seguito all'introduzione dell'assegno unicoPer quel che riguarda lacontenuta nella legge di Bilancio del 2022, l'Istituto di statistica ha calcolato che per il 64,9% delle famiglie che hanno migliorato la propria situazione ilè di 828 euro, mentre per il 21,8% delle famiglie che hanno subito una perdita, questa in media è stata di 824 euro. Con la riforma dell’Irpef la riduzione del rischio di povertà che ha interessato le famiglie(-2,1punti) e glisoli (-1,3 punti) è legata soprattutto ai bonus e all'anticipo della rivalutazione delle. Di contro, per le famiglie senza figli o solo con figli adulti il rischio di povertà rimane quasi invariato o aumenta leggermente.L'introduzione dell'ha invece lasciato inalterata laper il 66,4% delle famiglie rispetto al passato, quando c’erano gli assegni per il nucleo familiare. Il 24,3% ha migliorato la propria situazione – beneficio medio pari a 1.714 euro (circa 143 euro mensili) –, mentre il 9,3% la peggiora (la perdita media è pari a 591 euro, circa 50 euro mensili). La perdita più elevata si ha tra i nuclei più ricchi e in quelli più poveri di questo gruppo, per i quali l'assegno per il nucleo familiare aveva un importo maggiore del nuovo assegno unico.Contro gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere ildelle pensioni è stata anticipata ladelle pensioni per quattro mensilità del 2022. L'importo medio del beneficio è pari a 113 euro ed ha coinvolto il 44,9% delle famiglie. Il beneficio è più elevato nel terzo e nel penultimo quinto (rispettivamente 128 e 140 euro), dove si concentra più del 26% del beneficio totale. Nel quinto centrale si osserva il più alto numero di famiglie beneficiarie, pari al 51,3% del totale. Il quinto più povero ha avuto un beneficio medio di 69 euro con il 30,2% delle famiglie coinvolte.Per quel che riguarda l’impatto deiper elettricità e gas, l'indennità di 150 euro messi in campo per aiutare le famiglie a più basso reddito e l'indennità di 200 euro che ha riguardato anche individui con redditi superiori alla media, l’Istat ha calcolato che i bonus – pari in media a 404 euro l'anno – hanno riguardato tre quarti delle famiglie (75,6%) e sono concentrati nei due quinti più poveri, ai quali è destinato il 66,4% della spesa totale. I bonus hanno un marcato profilo redistributivo: nel quinto più povero il beneficio medio annuo è pari 749 euro.