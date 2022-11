ErreDue si quota su Euronext Growth Milan il 6 dicembre

(Teleborsa) -, società livornese che realizza macchinari per creare idrogeno pulito e altri gas tecnici, ha avviato le operazioni per quotarsi a Piazza Affari. Lo sbarco su, il mercato di Borsa italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è previsto per ilL'azienda - fondata nel 2000 da un gruppo di esperti nella generazione di gas e nell'ingegneria - progetta, realizza e commercializzadi gas, con portate che vanno da pochi litri/ora a centinaia di metri cubi/ora.L'azienda si descrive come una "", in quanto ha come soci 22 dipendenti (su circa 80 dipendenti complessivi).Ha chiuso il 2021 con un, prodotto per oltre l'80% all'estero, di 11,1 milioni di euro, con un'di 4,4 milioni nel 2021 e unda 2,3 milioni.