Valtecne, l'utile sale a 3,2 milioni di euro nel 2023. Ricavi +27,5%

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso ilconpari a 30,7 milioni di euro (24,1 milioni di euro nell'esercizio 2022), evidenziando un incremento del 27,5%. L'è pari a 7,2 milioni di euro (5,5 milioni nel 2022) con un incremento del 29,5%. L'è in aumento del 28,3% e pari 3,2 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2022)."Il 2023 si chiude conche nel corso dell'esercizio è diventato via via sempre più sfidante - ha commentato l'- con un peggioramento delle dinamiche inflattive e l'acuirsi delle tensioni geopolitiche, la nostra azienda ha saputo mostrare resilienza e capacità di adattamento e coerentemente con gli indirizzi strategici ha continuato nella politica di investimenti, in particolare nella business line Medicale. Tale linea di business, che ha superato il 60% dei ricavi, ha mantenuto un solido portafoglio ordini ed ha ampliato il suo raggio d'azione nel settore degli strumenti chirurgici per la traumatologia. Abbiamo intrapreso iniziative di sviluppo commerciale per ampliare la nostra base di clienti nel settore ortopedico e med-tech, e".L'al 31 dicembre 2023 è pari a 2,4 milioni di euro (cash positive) rispetto a 5 milioni al 31 dicembre 2022. Gran parte di questo miglioramento così è da attribuirsi alle risorse raccolte in aumento di capitale in occasione dell'IPO sul mercato Euronext Growth Milan.