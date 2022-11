Tokyo, l'inflazione vola ai massimi da 40 anni

(Teleborsa) - Accelera il ritmo di crescita dell’inflazione di Tokyo misurata dall’indice dei prezzi al consumo. La componente core della capitale del Giappone è il più alto degli ultimi 40 anni, ovvero dall’e benI prezzi preannunciano un analogo, mentre l’economia giapponese lotta contro l’indebolimento dello yen e l’aumento dei prezzi delle materie prime.I dati dell’Ufficio di Statistica hanno mostrato che(IPC) è aumentato del 3,6% su base annualizzata, nel mese di novembre, più del rialzo del 3,5% atteso dagli analisti. Il ritmo annuale, più alto dal 1980, si confronta con il +3,4% del mese di ottobre.Nonostante l'economia giapponese risenta di uno yen debole e di un'elevata l'inflazione, la Banca del Giappone finora non ha dato alcuna indicazione di voler aumentare i tassi di interesse dai livelli ultra-bassi mantenuti per buona parte degli ultimi 10 anni. Unche ha gravemente intaccato lo yen giapponese, con la valuta che recentemente ha toccato il minimo degli ultimi 32 anni.Durante l' ultima riunione di politica monetaria della BoJ , che risale a fine ottobre, l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda, ha, nell'anno fiscale in corso, al 2,9% dal precedente 2,3%, e allo stesso tempo ha ridotto le previsioni sulla crescita: al 2% rispetto al +2,4% indicato in precedenza.Sfidando il trend di inasprimento globale, il comitato esecutivo ha deciso di lasciare invariata la propria politica monetaria ultra-espansiva per sostenere la fase di ripresa della terza economia mondiale.La Bank of Japan spiegando la sua revisione al rialzo dell'inflazione ha detto che, con l’economia giapponese alle prese con gli elevati costi delle materie prime e i problemi della catena di approvvigionamento, e poi si ridurrà a circa l’1,5% nel 2023 e nel 2024.