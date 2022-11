Il Fatto approva piano al 2025, da media a community company

SEIF - Società Editoriale Il Fatto,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dimedia content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, ha approvato il piano industriale 2023-2025 che contempla la crescita attraverso la trasformazione da media company acommunity company.ll piano si basa sui seguenti pillar: accelerazione della multicanalità Fisico/Digitale per gestire la fase di transizione digitale; nascita della divisione Formazione con la Scuola de Il Fatto; ulteriore espansione della Community con sguardo rivolto anche alle nuove generazioni; forte spinta innovativa anche attraverso il Web 3.0 e la blockchain; conferma della centralità del quotidiano Il Fatto Quotidiano e del sito ilfattoquotidiano.it; ulteriore valorizzazione del brand Il Fatto Quotidiano.Grazie a questi elementi -spiega la società in una nota - il Piano si pone come obiettivi - attraverso la forte spinta tecnologica, il consolidamento della relazione con il proprio pubblico di riferimento, la conquista, anche grazie agli strumenti del web 3.0, della fiducia delle generazioni più giovani - un(Compound Annual Growth Rate / Tasso annuo di crescita composto)nell’arco di piano 2023 – 2025 che si confronta con un CAGR del 2,3% del periodo 2020 - 2022."Grazie alla forte spinta di innovazione e alla digitalizzazione contemplata nel piano industriale" si prevede, che si confronta con l’attuale 37%.Il piano prevede poi lo spin-off della divisione delle produzioni televisive con la nascita della società LOFT Produzioni che sarà controllata al 100% da SEIF.