SG Company, utile di 665 mila euro nel 2023. Ricavi +75%

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 29,54 milioni di euro (+75% rispetto al 2022) edpositivo per 1,50 milioni di euro (rispetto a 695 mila dell'esercizio precedente), superiore di circa il 36,4% rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023, aggiornato a marzo del 2022. Ilmostra un utile consolidato pari a 665 mila euro (vs 219 mila registrato al 31 dicembre 2022).Laal 31 dicembre 2023 è pari a 4,97 milioni di euro, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 di 3,08 milioni di euro, con un rapporto PFN/EBITDA in miglioramento rispetto al valore registrato nel precedente esercizio."Abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi del Piano Industriale 2021-2023 e siamo ovviamente molto felici e orgogliosi di questo risultato - ha commentato il CFO Francesco Merone - Il fatturato pro forma consolidato del 2023, cioè considerando le acquisizioni di FMA e Geotag a gennaio 2023 al posto rispettivamente di luglio e ottobre, mostrerebbe un valore di circa 35 milioni, quindi raddoppiando il valore del 2022. Stiamoe adeguati all'EGM. Riteniamo il nuovo Piano Industriale realistico e anche superabile proprio per quanto costruito duramente negli ultimi anni, probabilmente i più difficili della storia del gruppo SG Company".Il gruppo SG Companycome principale linea di sviluppo del business, valutando le acquisizioni sulla base della complementarità dell'attività, della marginalità del business, della presenza di imprenditori, nonché manager, di comprovata esperienza (senza previsione di uscita per gli imprenditori per i primi tre anni) e dell'affinità generale a livello umano tra il management delle aziende per una lunga e proficua collaborazione