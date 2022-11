Saras, chiuso perchè "fatto non sussiste" processo su greggio Iraq

Saras

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha comunicato che, in relazione al procedimento giudiziario relativo all'acquisto di grezzo di provenienza dalla Regione Autonoma del Kurdistan nel periodo 2015-2016, il GUP di Cagliari, accogliendo integralmente le richieste delle difese, in esito all'udienza odierna ha pronunciatonei confronti della società e di tutti i dirigenti indagati perché"Saras esprime", si legge in una nota.