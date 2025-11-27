UniCredit, Orcel: il capitolo Banco BPM è chiuso, l'azionariato è cambiato

(Teleborsa) - "Nella vita non si esclude niente, ma per noi il capitolo è chiuso
" su Banco BPM
, perché "l'azionariato è cambiato
, notiamo dall'esterno che esiste un azionista che de facto ha il controllo relativo e quindi la possibilità di valutare un'operazione in questa situazione e il valore in cui sono rispetto a noi non la rende più attraente". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO
di UniCredit
, rispondendo alle domande durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo
.
"Avevamo stoppato la strategia di crescita organica e da luglio l'abbiamo ripresa, e siamo abbastanza ottimisti e che andiamo avanti - ha aggiunto - Non vuol dire che non faremmo qualcosa di strategico in Italia se si presentasse
e infatti il ricorso al Consiglio di Stato serve a eliminare questa incertezza, ma sempre secondo i nostri criteri".
Orcel ha detto che "l'attrattiva di Banco BPM era di doppio valore
. Il primo è che le due banche sono perfettamente complementari geograficamente, il secondo per segmento clienti. Nell'era della pulizia di UniCredit, dal 2008 al 2020, ci siamo tirati indietro per la pressione di rimettere a posto i rischi. Eravamo la banca più esposta alle PMI, in generale in Europa, e ai segmenti affluent nelle famiglie. Ormai siamo solo al 60% in questi due segmenti, vorremmo aumentarlo ed essere meno dipendenti dalle grandi operazioni. Banco BPM ci avrebbe fatto saltare in una volta sola verso lì
. Quindi non è vero che io entro per tagliare, perché voglio andare ad acquisire la relazione con il cliente e il modo diverso di porsi verso PMI e affluent".