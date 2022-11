Descalzi (Eni): sì a price cap sul gas a livello europeo e temporaneo

Eni

(Teleborsa) - Secondo l'amministratore delegato di, la proposta di unsuldeve essere "temporanea ed europea". "Ho sempre detto che condividevo un price cap a livello europeo e temporaneo, la proposta del governo italiano era di una situazione temporanea e deve essere europea, essendo il mercato interconnesso", ha dichiarato intervenendo al Sustainable Future Forum del gruppo Class. "Se lo fa solo l'Italia, il gas se ne andrebbe altrove e noi finiremmo con il sovvenzionare la sicurezza energetica europea. Questo non possiamo permettercelo e non dobbiamo farlo"."Se dovesse farlo l'Europa con un fondo tipoin modo temporaneo questo calmerebbe il mercato immediatamente, bloccherebbe le speculazioni, ma deve essere limitato perché non ci sono le risorse per prolungarlo per un tempo troppo lungo. Quindi ok a un price europeo ma per un tempo limitato", ha precisato Descalzi. "Nel frattempo – ha aggiunto Descalzi – dobbiamo lavorare su tutte le, sul mix energetico, dobbiamo diversificare le. Ledevono essere aumentate, la crescita è troppo bassa"."Laimplica anche strumenti differenti, e ilè uno di questi", ha poi sottolineato. "I rigassificatori – ha spiegato l'ad di Eni – sono importanti, ma anche la rete deve essere adeguata. Questo è quello che dovrà essere fatto, se non sarà fatto il 2023 sarà un anno più complesso rispetto al 2022". "Per quest'anno siamo riusciti a rimpiazzare circa il 50% del gas russo per quanto riguarda Eni, con il contributo più importante dato dall'", ha dichiarato.Infine, Descalzi ha commentato anche la decisione del governo di alzare la tassa suglidelle aziende energetiche. "Non lo so ancora quanto ci costerà", ha affermato, "diciamo che è molto importante che le tasse siano fatte sui profitti e non sul giro d'affari. Bisogna capire come si applicherà".