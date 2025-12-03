Eni, buyback per 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 25 e il 28 novembre 2025, complessivamente 2.514.082 azioni proprie
(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,9104 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.999,45 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 84.135.905 azioni proprie (pari al 2,67% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.230.047.827,67 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 170.963.919 azioni proprie pari al 5,43% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, discreta la performance della società del Cane a sei zampe
, che si attesta a 16,37 euro, in lieve aumento dell'1,12%.