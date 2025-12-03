Eni, buyback per 40 milioni di euro

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 25 e il 28 novembre 2025, complessivamente(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,9104 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 84.135.905 azioni proprie (pari al 2,67% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.230.047.827,67 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 170.963.919 azioni proprie pari al 5,43% del capitale sociale.In Borsa, intanto, discreta la performance della, che si attesta a 16,37 euro, in lieve aumento dell'1,12%.