Eni, azioni proprie al 5,55% del capitale sociale

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il il 1° e il 5 dicembre 2025, complessivamente(pari allo 0,12% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,1792 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 87.930.238 azioni proprie (pari al 2,79% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.291.437.134,29 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 174.758.252 azioni proprie pari al 5,55% del capitale sociale.In Borsa, intanto, laestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 16,16 euro.