Eni, azioni proprie al 5,55% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il il 1° e il 5 dicembre 2025, complessivamente 3.794.333 azioni proprie
(pari allo 0,12% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,1792 euro per azione, per un controvalore
pari a 61.389.306,62 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 87.930.238 azioni proprie (pari al 2,79% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.291.437.134,29 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 174.758.252 azioni proprie pari al 5,55% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, la società del Cane a sei zampe
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 16,16 euro.