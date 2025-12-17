Eni, buyback per oltre 88,7 milioni di euro

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra l'8 e il 12 dicembre 2025, complessivamente(pari allo 0,18% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0561 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 93.459.913 azioni proprie (pari al 2,97% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.380.222.191,41 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 180.287.927 azioni proprie pari al 5,73% del capitale sociale.In Borsa, intanto, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 15,74 euro.