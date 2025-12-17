Milano 13:37
Eni, buyback per oltre 88,7 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra l'8 e il 12 dicembre 2025, complessivamente 5.529.675 azioni proprie (pari allo 0,18% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0561 euro per azione, per un controvalore pari a 88.785.057,12 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 93.459.913 azioni proprie (pari al 2,97% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.380.222.191,41 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 180.287.927 azioni proprie pari al 5,73% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, la società del Cane a sei zampe allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 15,74 euro.



