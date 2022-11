Exor, AD: 6,5 miliardi di liquidità per investimenti, anche per grande M&A

Exor

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli,. Lo ha affermato l'amministratore delegato John Elkann durante una presentazione alla comunità finanziaria. In particolare, 5 miliardi di euro potrebbero essere impiegati per, con un focus sul settore della salute, lusso e tecnologia.Saranno comunque valutati anche altri settori ritenuti "sufficientemente attrattivi". "- ha aggiunto Elkann - e siamo incoraggiati dalle molte compagnie che ci sono".I restanti 1,5 miliardi di euro sono destinati a investimenti in altri asset attraverso ie quello di nuova costituzioneIn un altro passaggio ha detto che "Exorche si è data nel breve e nel lungo termine", indicando un calo del debito di "circa 600 milioni a 3,7 miliardi di euro"."Abbiamo approfittato del valore a forte sconto del nostro patrimonio netto (NAV) perper circa 200 milioni di euro", ha proseguito, ricordando il completamento del trasferimento della quotazione da Piazza Affari ad Amsterdam, che si è concluso lo scorso 27 settembre, con l'addio al listino milanese