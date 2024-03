UCapital24 riduce la perdita a 1,4 milioni di euro nel 2023

UCapital24

(Teleborsa) -, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 2.079 migliaia di euro (-12%) rispetto a 2.355 migliaia di euro del 31 dicembre 2022, unpari a 248 migliaia di euro (+156%) rispetto a -439 migliaia di euro del 31 dicembre 2022, e unapari a -1.369 migliaia di euro (-74%) rispetto a -5.239 migliaia di euro del 31 dicembre 2022.Laevidenzia liquidità pari a 290 migliaia di euro (rispetto ad una liquidità di 71 migliaia di euro del 31-12-2022 e ad un indebitamento di 674 migliaia di euro del 1H 2023).Nell'ottica di ulteriori necessari investimenti propedeutici ad un ulteriore crescita della società, l'affinché l'emittente non abbia alcuno stress finanziario nel corso di tutto il 2024. A conferma di questo impegno ha già provveduto a deliberare un finanziamento soci non remunerato, per un importo di 0,5 milioni di euro che verrà utilizzato per sostenere gli investimenti in marketing e tecnologia, favorendo così il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale.La societàcon una importante attività di marketing e comunicazione preparata nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 e del primo trimestre del 2024.