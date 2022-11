Il settore automotive dell'Italia in tono rialzista (+0,88%), lieve rialzo per Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Stellantis

Ferrari

Ftse SmallCap

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 304.043,2, in rialzo di 2.669,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in salita a 538, dopo aver avviato la seduta a 530.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,13%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.Tra le azioni del, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,25%.Composta, che cresce di un modesto +0,57%.