Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:26
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:26
48.380 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: peggiora il settore automotive dell'Italia

Giornata da dimenticare per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 318.775,63 punti, ritracciando dell'1,91%.
