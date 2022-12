Immatricolazioni ancora in aumento a novembre (+14,67%)

Stellantis

(Teleborsa) -, mese cin cui sono state registrate 119.853 autovetture, con un aumento delrispetto alle 104.519 iscrizioni riportate nello stesso mese dell’anno precedente. Isono stati 415.438, in aumento delrispetto ai 290.382 passaggi registrati a novembre 2021. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 535.291, ha interessato quindi per il 22,39% vetture nuove e per il 77,61% vetture usate.dell'anno sono state immatricolaterispetto al pari periodo del 2021.E' quanto emerge dall'ultimo report mensile del, sulla base delle risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 30 novembre 2022 e delle certificazioni dei trasferimenti di proprietà rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di novembre 2022.Per il gruppo, che comprende il Gruppo Fiat e Peugeot, si registra unaa 36.892 unità, meno del mercato di riferimento, mentre larispetto al 34,8% di novembre 2021. Nei primi 11 mesi, le immatricolazioni sono scese del 17% a 428.599 unità e la quota di mercato è calata al 35,5%, rispetto al 37,8% del 2021.A dispetto dell'andamento debole del mercatodelle auto più vendute a novembre: Fiat Panda (8.629), Lancia Ypsilon (3.597) Jeep Renegade (2.718) e Fiat 500 (2.476)."I grandi ed epocali, con l’evoluzione dell’industria dell’auto e la transizione verso una mobilità sostenibile, richiedono una urgente riflessione su come affrontare la riconversione industriale nel nostro Paese", ha dichiarato il Presidente dell'UNRAE, Michele Crisci, aggiungendo "al nuovo esecutivo chiederemo: uno stimolo robusto ed efficace almolto anziano e alla diffusione della mobilità a zero e bassissime emissioni; infrastrutturazione accelerata in tutto il territorio nazionale di, con indicazione chiara di tempi, luoghi, tipologie di colonnine da installare e soggetti incaricati agli investimenti;privata e aziendale sull’auto".L’analisi del mercato del mese, sotto il profilo degli utilizzatori - segnala l'UNRAE - evidenzia una tenuta dei privati, che cedono comunque quasi 8 punti, al 56,2% di quota in novembre (58,8% nel cumulato). Tornano in territorio negativo le autoimmatricolazioni che si fermano al 7,7% di share (8,4% negli 11 mesi). Segnano, invece, una crescita i canali business quali noleggio a lungo e breve termine e le società. Tra le alimentazioni, benzina, diesel e Gpl segnano una buona crescita: il motore a benzina conferma il 26,9% di quota (27,6% in gennaio-novembre), il diesel scende di 0,8 punti al 18,2% e al 19,9% nel cumulato e il Gpl recupera due punti e sale nel mese all’11,2% di share (8,8% negli 11 mesi). Il metano continua la sua china discendente e a novembre segna lo 0,3% delmercato (0,8% nel cumulato)."Con il dato diffuso oggi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è arrivata un'importante conferma che ilin cui era caduto nella prima parte del 2022 piombando ai livelli degli anni '60 del secolo scorso", conviene il centro Studi Promotor, notando che tuttavia(pre-pandemia)., afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, sottolineando "perché ritorni il sereno occorre anche un impegno concreto dei produttori per contenere i prezzi e del nostro Governo che deve ripensare la politica degli incentivi. Non è concepibile che si stanzino fondi per favorire l'affermarsi dell'auto elettrica" e "non è pensabile che si possa accelerare la sostituzione del parco circolante più vecchio d'Europa, cioè del nostro parco circolante, attendendo la transizione all'elettrico. Occorre quindi che,, con rottamazione di auto inquinanti,di ultima generazione e quindi con emissioni di CO2 inferiori a 135 grammi a chilometro".