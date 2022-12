Ischia, Generali, Alleanza e Cattolica varano misure straordinarie sostegno per clienti e agenti

Generali

(Teleborsa) -insieme alle società del Gruppo - Alleanza e Cattolica - ha annunciato una serie dicolpiti dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno coinvolto. Gli interventi interesseranno i comuni di ? Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano di Ischia, Ischia.Per leè prevista la, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo,dei premi.Per lec'è lae della garanzia,assicurativi versati e non goduti,dei termini di pagamento dei premi, sospensione delle attività di pruning fino al 28 febbraio 2023.Per leè prevista unasenza applicazione di interessi,fino al 26 marzo 2023 senza l’applicazione di interessi,con azzeramento degli interessi, prestiti speciali, eliminazione delle penali di riscatto e rivalutazione dell’importo dovuto.Per le coperture vita collettive, infine, viene attivata unasenza applicazione di interessi.In tema di, le società di recupero crediti concederannodei termini di pagamento e le agenzie operanti nei comuni interessati potranno dilazionare di una settimana i tempi del pagamento dei premi.Per una celere gestione dei sinistri sono stati attivati sin da subito gli interventi previsti dal, con il quale Generali Italiacon la presenza di personale qualificato della Compagnia e poi contattando periti, fiduciari e tecnici per un primo accertamento dei danni della zona colpita. Successivamente, lavorando a stretto contatto con gli agenti del territorio, il Team offre assistenza ai clienti e coordina le operazioni di intervento.