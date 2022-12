Fameccanica (Angelini) lancia progetto Greenpackt per packaging 100% sostenibile

(Teleborsa) -, gruppo internazionale controllato dae leader nel settore dei prodotti igienici monouso,per rendere l'industria del packaging sostenibile al 100%.Il progetto Greenpackt consente di, lavorando sia sulla macchina sia sul packaging. In questa prima fase, Fameccanica ha progettato: una per lagià personalizzato; una per realizzare, composte da carta accoppiata. Entrambe le confezioni hanno, assicurano un’elevatae vantano un sistema di"Oggi con Greenpackt ci posizioniamo come precursori nel proporre un sistema brevettato, una soluzione integrata macchina-prodotto, che coinvolge l’intera supply chain, dalla selezione delle materie prime alla loro lavorazione", ha dichiarato, Ceo Fameccanica, aggiungendo "Greenpackt apre una porta sul futuro di un mercato strategico, non ancora presidiato, offrendo opportunità più ecologiche, etiche e sostenibili".Fameccanica si è posta l’obiettivo didi poter utilizzare confezioni sostenibili, come il cartone riciclato. Greenpackt consente di abbattere le emissioni del 53% rispertto ad una confezione tradizionale. Questo vuol dire che se si sostituisse ogni nuova confezione prodotta in maniera tradizionale con una del progetto Greenpackt, si genererebbe una quantità di ossigeno pari a quella di 4 milioni di giovani alberi piantati ogni anno o, in alternativa, sotto il profilo energetico, si potrebbe soddisfare il fabbisogno annuo di quasi 70 mila famiglie italiane.La decisione diper il sistema Greenpackt nasce anche dallada plastica: attualmente, a livello globale, solo il 9% della plastica prodotta è riciclata mentre almeno il 22% inquina gli ambienti terrestri e marini contaminandone le risorse.