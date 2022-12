Aeroitalia si espande sull'aeroporto di Milano Bergamo 14.30

(Teleborsa) -a ha annunciato e aperto alle prenotazioni il suo, che comprendedove ha iniziato a operare collegando con tree le destinazioni da cui si aggiungeche prende il via giovedì 8 dicembre.Il programma estivo Aeroitalia da Milano Bergamo comprendea.Il grosso programma di espansione della compagnia aerea, che prevedei (uno in più rispetto alla stagione invernale in corso) è stato presentato, in un incontro aperto a tour operator e agenti di viaggi, daDirettore Commerciale di Aeroitalia: "Alla vigilia della inaugurazione del nuovo servizio diretto Londra Heathrow-Milano-Bergamo, lanciamo 27 nuove rotte da Milano Bergamo, verso il Sud Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Israele, Romania, Polonia e Albania. Inoltre. sulla rotta Milano Bergamo-Roma, rinforziamo il servizio con un quarto volo giornaliero, offrendo così più opportunità ai nostri clienti business"."L’annuncio relativo ad un significativo aumento delle destinazioni nel programma voli della Summer 2023, in aggiunta ai collegamenti in atto con Roma Fiumicino, Londra Heathrow, Bacau e Catania, riflette la volontà di Aeroitalia di attribuire un ruolo importante all’Aeroporto di Milano Bergamo nelle proprie attività – ha dichiarato, direttore commerciale aviation di SACBO - Ciò è per noi motivo di soddisfazione. La programmazione lanciata da Aeroitalia contribuisce a rafforzare anche l’offerta di destinazioni mediterranee tipicamente vacanziere da Milano Bergamo nell’estate del prossimo anno".