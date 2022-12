Brunello Cucinelli prevede fatturato sopra 1 miliardo di euro nel 2023

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda italiana quotata su Euronext Milan, ha comunicato che leportano a immaginareuna. La società parla di una "importantissima raccolta ordini Primavera Estate Uomo Donna 2023, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo", che permette di immaginare un"molto, molto interessante", con una crescita intorno al +12% e il"Durante gli ultimi due anni di pandemia non abbiamo effettuato alcun licenziamento, cosa che certamente ci ha consentito di mantenere in piena efficienza le nostre strutture produttive e commerciali, e ci ha messo in condizione di soddisfare le", ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo.Un aspetto che la società considera "di notevole rilevanza", in relazione alla qualità delle vendite, riguarda(retail, wholesale e online),(Italia, Europa, Americhe e Asia),, e nel bilanciamento dell'offerta tra le collezioni femminili e quelle maschili.Brunello Cucinelli immagine, infine, per il 2024 "una bella, sana ed equilibrata crescita delle vendite" intorno al +10%, che crede permetterà di raggiungere con anticipo nelquel