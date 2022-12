Garofalo Health Care, completata acquisizione del 100% di GVDR

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha, fondato nel 1988 dai coniugi Giuseppe Caraccio e Maria Stella Zaia.Nel 2021 GVDR ha registratopari a circa 12 milioni di euro, di cui il 54% in regime di accreditamento con la Regione Veneto e il 46% in regime privato, in crescita del 10% rispetto al 2019 (anno non influenzato dall’emergenza Covid). L’è risultato pari a 2,8 milioni di euro, con una marginalità del 23,6% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo (pari al 17,9% nei 9M2022).Per ildel prezzo, pari a 24,9 milioni di euro, GHC ha utilizzato sia ladisponibile sia unbancario, avendo la disponibilità di una Linea di Finanziamento per nuove acquisizioni da complessivi 81 milioni di euro."La positiva conclusione di questa operazione, la nona dall’IPO, conferma la capacità di GHC di acquisire strutture di eccellenza e con performance accrescitive rispetto a quelle del Gruppo – ha commentato l'- In particolare, l’acquisizione di GVDR assicura a GHC una, coprendo anche le provincie di Padova, Treviso e Venezia, nonché consentirà di porre in essere importanti sinergie con le altre strutture del Gruppo presenti nella medesima Regione"."Mi preme inoltre evidenziare come le, grazie ad incrementi di budget per la riduzione delle liste d’attesa - già contrattualizzati – pari complessivamente a circa 600 mila euro e all’ulteriore crescita dell’attività private".