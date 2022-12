Cassa Centrale e Università di Trento assegnano due borse di studio

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'accordo quinquennale siglato lo scorso anno tra Cassa Centrale eo, che prevede la donazione di"La migliore eredità vive nella conoscenza", ha commentato il Presidente di Cassa Centrale Banca, aggiungendo "siamo fieri che le borse di studio che abbiamo istituito insieme all’Università di Trento possano aiutare concretamente ragazze e ragazzi che si specializzeranno negli ambiti di interesse e di studio di Giulia, apprezzata dipendente della Direzione Finanza e di Luigi, stimato giornalista e comunicatore. Con questo progetto abbiamo voluto trovare un modo per ricordare e onorare la memoria del loro impegno e del loro operato presso Cassa Centrale Banca”.Il Presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi ed il Rettore Flavio Deflorian hannoper la conclusione dei progetti di ricerca assegnati nel bando dell’anno 2021/2022, mentre i due borsisti hanno presentato i propri elaborati a una platea di familiari, parenti e amici.Per ilè stato premiatocon la borsa intitolata a Giulia, per un lavoro che ha approfondito il tema della previsione dell’affidabilità creditizia dei clienti. A ricevere la borsa in memoria di Luigi Giuriato è stata, assegnista del, che ha approfondito nel suo progetto il tema dell’educazione finanziaria."Per il primo anno abbiamo deciso insieme di sostenere due percorsi di ricerca post laurea. Per il secondo anno, insieme a Cassa Centrale abbiamo deciso di concentrarci sull’accesso vero e proprio agli studi universitari, per il percorso magistrale, premiando studenti e studentesse sulla base del merito e della condizione economica. Una decisione che ci permette di allargare la platea a un numero maggiore di destinatari", ha sottolineato ilLa cerimonia è stata anche l’occasione per. A partire dal 2023, l’Università di Trento erogheràe, dal valore di, per un totale di 30.000 Euro ogni anno. Due riservate a studentesse del corso di laurea magistrale in Finanza dell’Università di Trento e due per studenti e studentesse del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, le cui tesi dovranno vertere su temi legati alla comunicazione organizzativa interna ed esterna nel settore economico e creditizio.