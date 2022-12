Idrogeno verde, partnership italo-francese porta in Italia i primi ecosistemi green

(Teleborsa) -. Una partnership siglata dalla società di ingegneria ferraresecon la francese, primo player in Europa per la produzione di idrogeno verde, porterà allaper la produzione di carburanti sostenibili ottenuti dalla combinazione fra la produzione di idrogeno verde ed il sequestro di CO2 da impianti industriali "hard to abate".Incico curerà per Lhyfe lo sviluppo die, occupandosi dei servizi di ingegneria e della realizzazione chiavi in mano, oltre che della sottoscrizione di contratti a lungo termine che regolano la somministrazione di energia con fornitori di energia rinnovabile. Lhyfe rappresenta una realtà leader nel settore della produzione dell’idrogeno verde, con una pipeline di ben 93 progetti in Norvegia, Danimarca, Olanda, Francia, Germania e Spagna, per oltre 4,8 GW, valore che corrisponde a una produzione potenziale di 1620 tonnellate di idrogeno verde al giorno (5% della potenza installata in Italia).per i primi progetti di "ecosistemi chiave in mano", che captano l’anidride carbonica e la trasformano in metanolo e alcoli simili, che producono idrogeno verde utilizzando energia generata da impianti fotovoltaici . Idi questa partnership sono già stati, dove sono stati individuati rapporti con off-taker industriali interessati all’acquisto di idrogeno verde a costi competitivi.Questa operazione rappresenta un nuovo e necessario passo per Incico, che negli ultimi 3 anni ha fortemente investito nella transizione ecologica e che oggi partecipa attivamente allo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde lavorando per superare i limiti che ancora affliggono il settore."Oggi è il momento di fare un salto tecnologico e pensare all’idrogeno come a una straordinaria risorsa intermedia utile per la realizzazione di prodotti stabili ecosostenibili”", ha affermato, Amministratore Delegato di Incico, mentre, direttore commerciale di Lhyfe ha affermato "speriamo attraverso questo accordo di contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese".