Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:24
25.458 +0,44%
Dow Jones 21:24
48.379 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Parigi: rosso per Stellantis

Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita dell'1,85%.
