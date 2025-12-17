Milano 10:36
ErreDue, accordo da 1,5 milioni con Pacella Luxury Real Estate per impianto idrogeno verde da 1MW

Energia, Finanza
(Teleborsa) - ErreDue ha siglato un accordo con Pacella Luxury Real Estate – società immobiliare specializzata nell’acquisizione e riqualificazione di immobili civili e industriali dismessi - per la fornitura di un impianto di produzione di idrogeno verde da 1 MW. Il valore complessivo della commessa è pari a circa 1,5 milioni di euro.

La fornitura comprende un impianto “chiavi in mano”, progettato per essere alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, attraverso un impianto fotovoltaico da 2 MW integrato con un sistema di accumulo BESS da 2 MW, in grado di assicurare flessibilità operativa e continuità nella disponibilità di energia rinnovabile.

La consegna dell’impianto, che sarà realizzato in un’area oggetto di intervento di riqualificazione, è prevista entro giugno 2026.

L’elettrolizzatore sarà installato nel sito industriale Ex Silston in Torrenieri-Montalcino, in provincia di Siena, e rientra nell’iniziativa volta alla realizzazione di un progetto per la produzione di idrogeno verde, nell’ambito del bando Hydrogen Valley, interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso i fondi dalla Comunità Europea (PNRR).

Fulcro del progetto è un elettrolizzatore da 1 MW basato su tecnologia PEM, scelto per le elevate prestazioni in termini di purezza dell’idrogeno prodotto, rapidità di risposta dinamica e piena compatibilità con l’alimentazione da fonti energetiche intermittenti. L’impianto avrà una capacità produttiva fino a 160 tonnellate di idrogeno all’anno, con una pressione superiore a 30 bar e una purezza del 99,999%, rendendo il gas idoneo anche ad applicazioni con celle a combustibile.

Il sistema sarà in grado di operare su un ampio intervallo di modulazione, dal 10% al 100% della potenza nominale, con un consumo specifico inferiore a 55 kWh per chilogrammo di idrogeno prodotto. L’intero impianto, comprensivo del sistema di purificazione del gas, sarà installato in container progettati per operare in ambiente outdoor in totale sicurezza e dotati di sensori per la rilevazione di idrogeno, ossigeno, fumo e temperatura, oltre alla strumentazione necessaria per il controllo e il monitoraggio del processo.

L’idrogeno prodotto sarà destinato prevalentemente alla vendita, contribuendo allo sviluppo di una filiera industriale integrata che comprende produzione, distribuzione e applicazioni avanzate dell’idrogeno verde. Inoltre, in un’ottica di sviluppo futuro, il progetto prevede la realizzazione di una stazione di rifornimento a idrogeno per veicoli leggeri, mezzi pesanti e autobus.



(Foto: Giovanni Ricciardi)
