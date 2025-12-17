ErreDue, accordo da 1,5 milioni con Pacella Luxury Real Estate per impianto idrogeno verde da 1MW

ErreDue

(Teleborsa) -ha siglato un– società immobiliare specializzata nell’acquisizione e riqualificazione di immobili civili e industriali dismessi - per la fornitura di un. Il valore complessivo della commessa è pari a circaLa fornitura comprende un, progettato per essere, attraverso un, in grado di assicurare flessibilità operativa e continuità nella disponibilità di energia rinnovabile.La consegna dell’impianto, che sarà realizzato in un’, è previstaL’elettrolizzatore sarà installato nel, in provincia di Siena, e rientra nell’iniziativa volta alla realizzazione di un progetto per la produzione di idrogeno verde, nell’ambito del, interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso iFulcro del progetto è unbasato su tecnologia PEM, scelto per le elevate prestazioni in termini di purezza dell’idrogeno prodotto, rapidità di risposta dinamica e piena compatibilità con l’alimentazione da fonti energetiche intermittenti. L’impianto avrà una capacità produttiva fino a 160 tonnellate di idrogeno all’anno, con una pressione superiore a 30 bar e una purezza del 99,999%, rendendo il gas idoneo anche ad applicazioni con celle a combustibile.Il sistema sarà in grado di operare su un, dal 10% al 100% della potenza nominale, con un consumo specifico inferiore a 55 kWh per chilogrammo di idrogeno prodotto. L’intero impianto, comprensivo del sistema di purificazione del gas, sarà installato in container progettati per operare in ambiente outdoor in totale sicurezza e dotati di sensori per la rilevazione di idrogeno, ossigeno, fumo e temperatura, oltre alla strumentazione necessaria per il controllo e il monitoraggio del processo.L’idrogeno prodotto sarà, contribuendo allo sviluppo di una filiera industriale integrata che comprende produzione, distribuzione e applicazioni avanzate dell’idrogeno verde. Inoltre, in un’ottica di sviluppo futuro, il progetto prevede la realizzazione di unaper veicoli leggeri, mezzi pesanti e autobus.