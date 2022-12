Confcommercio, a ottobre peggiora l'indice del disagio sociale

(Teleborsa) - Ad ottobre l'indice di disagio socialesale a 17,6 (+0,3 su settembre). L'indicatore nella formulazione attuale, avverte la confederazione, sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell'impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati. In linea con quanto registrato nell'ultimo anno, spiega Confcommercio,che ad ottobre hanno registrato una variazione, su base annua, dell'8,9% a fronte dell'8,4% di settembre. Dinamiche che sono state solo in parte mitigate, in termini di disagio sociale, dai miglioramenti registrati sul versante dell'occupazione. IlIl numero di occupati è cresciuto per il secondo mese consecutivo (+82mila unità su settembre).ha registrato una contenuta riduzione (-8mila unità in termini congiunturali). Queste dinamiche hanno comportato una contenuta riduzione del tasso di disoccupazione ufficiale (7,8%). A questa evoluzione si è associata, una riduzione degli inattivi (-62mila unità su settembre). Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state oltre 38,2 milioni, a cui si sommano oltre 5,8 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate, destagionalizzate e ricondotte a Ula si stima che questo corrisponda a poco più di 74mila unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un tasso di disoccupazione esteso pari all'8,8%, dato in linea con quello dei mesi precedenti. I prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto hanno mostrato una variazione tendenziale dell'8,9%, in aumento rispetto all'8,4% del mese precedente. Su questo andamento continua a pesare la dinamica dei prezzi degli alimentari.Le prime stime di novembreche permane comunque su valori elevati, dato che appare prematuro leggere come l'inizio di una fase di rientro. La progressiva erosione del reddito disponibile non potrà non incidere, nei prossimi mesi, sui comportamenti delle famiglie, amplificando i timori di un possibile rallentamento della domanda e di conseguenza della ripresa e dell'occupazione. Elementi che potrebbero determinare un ulteriore ampliamento dell'area del disagio sociale nei primi mesi del 2023.