Milano 12:44
44.615 +0,34%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:44
9.842 +0,04%
Francoforte 12:44
24.195 -0,02%

Costruzioni, Istat: a ottobre produzione stabile su mese, crescita del 3,4% su base annua

Economia, Macroeconomia
Costruzioni, Istat: a ottobre produzione stabile su mese, crescita del 3,4% su base annua
(Teleborsa) - A ottobre 2025 la produzione nelle costruzioni mostra una sostanziale stabilità su base mensile, con l’indice destagionalizzato in lieve calo dello 0,1% rispetto a settembre, dopo la crescita registrata nel mese precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat.

Nel confronto trimestrale, la produzione nel periodo agosto-ottobre 2025 risulta in flessione dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, segnalando una fase di rallentamento congiunturale dell’attività nel settore.

Su base tendenziale, tuttavia, il quadro resta positivo. A ottobre sia l’indice grezzo sia quello corretto per gli effetti di calendario registrano un aumento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2024, a parità di giorni lavorativi. La dinamica espansiva si conferma anche nel cumulato dell’anno: nella media dei primi dieci mesi del 2025, l’indice corretto per il calendario cresce del 4,5%, mentre quello grezzo segna un incremento del 3,5%.

Secondo l’Istat, dopo l’accelerazione di settembre, il dato di ottobre indica una fase di consolidamento dei livelli produttivi, ma la tendenza di fondo resta orientata alla crescita, in continuità con l’andamento positivo avviato all’inizio del 2025.
Condividi
```