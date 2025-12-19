Costruzioni, Istat: a ottobre produzione stabile su mese, crescita del 3,4% su base annua

(Teleborsa) - A ottobre 2025 lamostra unasu base mensile, con l’indice destagionalizzato in lieve calo dello 0,1% rispetto a settembre, dopo la crescita registrata nel mese precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Nel, la produzione nel periodo agosto-ottobre 2025 risulta in flessione dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, segnalando una fase di rallentamento congiunturale dell’attività nel settore.Su, tuttavia, il quadro resta positivo. A ottobre sia l’indice grezzo sia quello corretto per gli effetti di calendario registrano un aumento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2024, a parità di giorni lavorativi. La dinamica espansiva si conferma anche nel cumulato dell’anno: nella media dei primi dieci mesi del 2025, l’indice corretto per il calendario cresce del 4,5%, mentre quello grezzo segna un incremento del 3,5%.Secondo l’Istat, dopo l’accelerazione di settembre, il dato di ottobre indica una, ma la tendenza di fondo resta orientata alla crescita, in continuità con l’andamento positivo avviato all’inizio del 2025.