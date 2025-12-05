Giappone, leading indicator ottobre sale a 110,0 punti

(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone a ottobre 2025
. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator
(superindice) si sarebbe portato a 110,0 punti, in crescita dell'1,7% rispetto ai 108,2 punti di settembre. Il dato è superiore alle stime degli analisti (109,3 punti).
Nello stesso periodo, l'indice coincidente
che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in aumento dello 0,4% a 115,4.
L'indice differito
, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in salita a 112,6 punti da 112,3.