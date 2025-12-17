Germania, indice IFO dicembre delude attese a 87,6 punti

(Teleborsa) - Peggiorano più delle attese le condizioni economiche in Germania
a dicembre 2025, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire. L'indice IFO si è attestato a 87,6 punti
rispetto agli 88 punti di novembre e risulta al di sotto degli 88,2 punti stimati dal consensus
.
L'indice sulle condizioni attuali s
i posiziona a 85,6 punti, sullo stesso livello dle mese precedente e risuolta oinferiore agli 85,7 attesi dagli analisti. Peggiora anche il sotto-indice relativo alle aspettative
, che si posiziona a 89,7 punti dai 90,5 precedenti ed attesi dal mercato.(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))