Germania, indice IFO dicembre delude attese a 87,6 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Peggiorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a dicembre 2025, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 87,6 punti rispetto agli 88 punti di novembre e risulta al di sotto degli 88,2 punti stimati dal consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 85,6 punti, sullo stesso livello dle mese precedente e risuolta oinferiore agli 85,7 attesi dagli analisti. Peggiora anche il sotto-indice relativo alle aspettative, che si posiziona a 89,7 punti dai 90,5 precedenti ed attesi dal mercato.

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
