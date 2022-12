Aedes SIIQ, Domus perfeziona acquisto. Ora OPA per delisting

Aedes SIIQ

(Teleborsa) - Domus S.r.l. hadi, società immobiliare quotata su Euronext Milan. Il veicolo, partecipato da Hines, Apollo Asset Management e VI-BA, lancerà ora un'offerta pubblica di acquistofinalizzata al delisting sul restante 45,14%. L'offerente pagherà agli aderenti all'offerta un corrispettivo di 0,2922 euro per ogni azione portata in adesione.L'operazione ha l'obiettivo di fornire la stabilità all'assetto azionario, in modo da beneficiare di future opportunità di sviluppo e di crescita, tra cui eventualisocietaria e di business che si ritenessero opportune, si legge in una nota.