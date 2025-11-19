OPA Fervi, Seconda al 94,88%: avviata procedura per Diritto di Acquisto e delisting dal 1° dicembre

Fervi

(Teleborsa) -ha comunicato i risultati definitivi dell’sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, relativa a un massimo di 286.190 titoli pari all’11,27% del capitale. Durante il periodo di adesione, dal 29 ottobre al 18 novembre 2025, sono state conferite 156.090 azioni, corrispondenti al 6,15% del capitale sociale e al 54,54% delle azioni oggetto dell’OPA, per un controvalore complessivo di poco più diAlla data di pagamento, fissata per il 25 novembre 2025, l’Offerente verrà a detenere 2.409.150 azioni, pari al, includendo le azioni proprie. Il corrispettivo riconosciuto agli aderenti resterà, pagato integralmente in denaro e accreditato tramite gli intermediari depositari secondo le istruzioni ricevute.Superata la soglia del 90%, ricorrono le condizioni per l’esercizio delrichiamato dall’art. 10 dello Statuto e, contestualmente, per l’adempimento dell’sulle residue 130.100 azioni (5,12% del capitale), tramite un’unica Procedura Congiunta. Anche per queste azioni sarà riconosciuto un corrispettivo pari a 16,25 euro, per un controvalore complessivo di 2.114.125 euro. La Procedura Congiunta avrà efficacia il, data in cui sarà trasferita all’Offerente la titolarità delle azioni residue e annotata sul libro soci.Con il completamento della procedura, Borsa Italiana disporrà ladel titolo Fervi su Euronext Growth Milan nelle sedute del 27 e 28 novembre 2025 e ila partire dal 1° dicembre 2025.