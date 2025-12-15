Banco Desio deposita in Consob documento per OPA totalitaria su Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza
ha comunicato l’avvenuto deposito presso Consob
del Documento di Offerta
relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM.
L’OPA è finalizzata all’acquisizione della totalità delle azioni ordinarie di SCM e al conseguente delisting
da Euronext Growth Milan, come previsto dallo statuto della società emittente.
Banco Desio ha inoltre reso noto di aver presentato alla Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione
all’acquisto di una partecipazione diretta di controllo in SCM. Parallelamente, Brianza Unione
di Luigi Gavazzi
e Stefano Lado
, quale acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa dell’offerente, ha presentato a sua volta l’istanza per l’autorizzazione all’acquisto di una partecipazione indiretta
di controllo nell’emittente .
Il Documento di Offerta
sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob.