Banco Desio deposita in Consob documento per OPA totalitaria su Solutions Capital Management SIM
(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha comunicato l’avvenuto deposito presso Consob del Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM.

L’OPA è finalizzata all’acquisizione della totalità delle azioni ordinarie di SCM e al conseguente delisting da Euronext Growth Milan, come previsto dallo statuto della società emittente.

Banco Desio ha inoltre reso noto di aver presentato alla Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione diretta di controllo in SCM. Parallelamente, Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado, quale acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa dell’offerente, ha presentato a sua volta l’istanza per l’autorizzazione all’acquisto di una partecipazione indiretta di controllo nell’emittente .

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob.
