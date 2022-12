Manovra: pressing Forza Italia su pensioni, reddito nel mirino

(Teleborsa) -si tratta nella maggioranza per allargare le maglie della manovra ma resta sempre dirimente il nodo delle risorse tanto che spunta l'ipotesi di una stretta sul Reddito di cittadinanza annullandoin scia ad un emendamento del Terzo Polo.Il governo, dunque, continua a tessere la tela della manovra e, nel frattempo, si scioglie la questione dei crediti d'imposta maturati sul Superbonus con la possibilità che le cessioni a banche e assicurazioni passino da due a tre. Il dato è che l'esecutivo è alle prese con diversi nodi, ancora da sciogliere, e il menu delle richieste davvero ampio. A partire, appunto, dal fronte delleForza Italia non è intenzionata in alcun modo ad arretrare nella battaglia sull'innalzamento delle minime. Per gli azzurri sono "imprescindibili" - ribadisce il capogruppo in Bilancio Roberto Pella - l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzioneE, alla fine, è probabile che gli azzurri riescano a spuntarla.Ma, nel frattempo, il governo, lavora anche per mantenere aperto il filo con la parte più dialogante dell'opposizione,così come sul fronte del sindacato. Va letto in questa chiave l'interesse che, secondo quanto viene riferito, avrebbe suscitato interesse un emendamento del Terzo Polo cheIn arrivo anche laper chi ha già deliberato i lavori entro il 25 novembre. Ma il tempo stringe e continua il confronto interno tra i partiti della maggioranza. Tanto che il centrodestra, riunito, arriva a rompere l'etichetta parlamentare non presentandosi in commissione e incorrendo in un incidente che manda su tutte le furie l'opposizione. Il Pd, insieme a M5s e Avs arriva ad occupare la presidenza per protesta.