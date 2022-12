Hera, da integrazione controllate ASE e HSE nasce ESCo

Hera

(Teleborsa) -, controllate del Gruppo, nasce una delle maggiori Energy Service Company (ESCo) italiane: con, è in grado di fornire ai propri clienti - localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - soluzioni chiavi in mano e tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficienza energetica.AcegasApsAmga Servizi Energetici, specializzata nei contratti con la Pubblica Amministrazione e condomini, e Hera Servizi Energia, operante nella riqualificazione energetica di aziende e privati, uniscono così forze, know-how e competenze per creare un’unica Energy Service Company, punto di riferimento per il territorio, che mantiene il nome di Hera Servizi Energia (HSE)., è specializzata nella fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione e ai condomini, per cui si occupa della gestione impianti e riqualificazione energetica, a seguito di gare o appositi progetti di risparmio energetico sviluppati tramite project financing., è specializzata nella riqualificazione energetica di aziende, imprese e siti produttivi con le migliori e più innovative tecnologie. Offre servizi quali diagnosi energetiche per consumi termici ed elettrici, progettazione integrata per interventi di riqualificazione e ottimizzazione energetica, interventi chiavi in mano per la realizzazione e la gestione degli impianti, contratti servizi energia con risparmio garantito, finanziamento degli interventi con le convenzioni del Gruppo Hera o tramite project financing.