Nasce Vecton dall'aggregazione di Arcon, Exim, GMG Elettrotecnica, Reggio Calor e SIEM

(Teleborsa) - Nasce Vecton
, gruppo industriale italiano attivo nei servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e HVAC
, dedicato alla gestione di sistemi impiantistici complessi per clienti industriali, del terziario e delle infrastrutture critiche. La piattaforma - lanciata da Newman Holding
- integra competenze specialistiche nei principali ambiti dell'impiantistica, offrendo un interlocutore unico, presente su scala nazionale ed in grado di presidiare l'intero ciclo di vita degli impianti.
Vecton nasce dall'aggregazione di cinque società
italiane altamente specializzate: Arcon, Exim, GMG Elettrotecnica, Reggio Calor e SIEM
. Nel 2025 le aziende ora parte del Gruppo hanno generato un fatturato complessivo di circa 50 milioni di euro.
Vecton - che opererà sotto il coordinamento di Cristiano Musi, Chief Executive Officer, e di Stefano Mannoni, Chief Financial Officer
- rappresenta il primo progetto sviluppato da Newman Holding, holding di capitale permanente italiana fondata da Agostino Trapani e Carlo Leone, focalizzata sulla creazione di gruppi industriali nel settore dei business services attraverso strategie di crescita organica e per acquisizioni.
"Vecton nasce con l'obiettivo di dare struttura e prospettiva industriale a un settore
caratterizzato da competenze tecniche di eccellenza, ma ancora fortemente frammentato - dichiarano Agostino Trapani e Carlo Leone - La creazione di un gruppo integrato consente di rispondere in modo più efficace alle esigenze di clienti sempre più complessi e di accompagnare le aziende in percorsi di crescita strutturata. Siamo molto fieri di cominciare questo percorso con un gruppo di imprenditori di grande valore e siamo al lavoro per dare il benvenuto in Vecton ad altre eccellenze del settore".
L'operazione è supportata da Eurazeo Global Investor
, che ha messo a disposizione un finanziamento senior secured per Vecton e affiancherà la società nell'esecuzione dei suoi piani di sviluppo futuri.