Hera, successo per il primo European Green Bond da 500 milioni: domanda 7 volte l’offerta e forte interesse internazionale

(Teleborsa) - Il Gruppo Hera , prima azienda italiana a emettere nel 2014 un green bond, prosegue oggi nel proprio impegno nella finanza sostenibile con il lancio del suo primo European Green Bond (EuGB), a valere sul proprio programma di emissioni obbligazionarie “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN).



Questa emissione obbligazionaria - in linea con il proprio European Green Bond Factsheet - ha registrato significativo interesse da parte degli investitori internazionali, ricevendo ordini per circa 3,6 miliardi di euro, quasi 7 volte l’ammontare offerto.



Con questa operazione, che rappresenta la quinta emissione green in assoluto considerando tutte quelle realizzate dalla multiutility nell’arco degli ultimi 12 anni, il Gruppo Hera ha nuovamente proposto al mercato l’opportunità di finanziare progetti strategici finalizzati alla transizione green e allineati alla Tassonomia europea, riconfermandosi come azienda di riferimento per la finanza sostenibile, anche a livello internazionale.



"L’emissione del nostro primo European Green Bond rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di sostenibilità del Gruppo Hera, confermando il nostro impegno verso la neutralità carbonica e lo sviluppo dell’economia circolare" – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. "Questo nuovo strumento di finanza sostenibile ci consente di finanziare investimenti pienamente allineati alla Tassonomia europea, accelerando progetti strategici per la transizione energetica e ambientale, dalla riduzione delle emissioni climalteranti all’incremento del recupero e della rigenerazione delle risorse. Si tratta di un contributo significativo al nostro piano industriale e all’obiettivo Net Zero 2050, che conferma la strategia del nostro gruppo dove crescita aziendale, creazione di valore e sviluppo sostenibile vanno di pari passo".



Le caratteristiche dell’European Green Bond del Gruppo e gli ambiti finanziati

Questo primo European Green Bond (EuGB) del Gruppo Hera (rating Baa1 con Outlook stabile per Moody’s e BBB+/A-2 con Outlook stabile per Standard & Poor’s), ammonta a complessivi 500 milioni di euro, rimborsabili in 6 anni con una cedola dello 3,50% e un rendimento pari a 3,574%. La data di regolamento della nuova emissione è prevista per il 4 giugno 2026.

L’EuGB è rappresentato da obbligazioni senior, non convertibili, non assistite da garanzie, destinate alla circolazione tra investitori qualificati e regolate dalla legge inglese.



È, inoltre, atteso che allo European Green Bond (EuGB) sia assegnato un rating in linea con quello di Hera.



L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali (in particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona percentuale green e sustainable, a riprova dell’interesse nei confronti del Gruppo anche oltre confine.



È previsto che l’obbligazione venga quotata sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sin dalla data di emissione, sul mercato regolamentato di Euronext Milan e sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.



In conformità con quanto previsto dal Regolamento EU 2023/2631, si prevede che le risorse derivanti dall’emissione andranno a finanziare o rifinanziare i progetti indicati nello European Green Bond Factsheet del Gruppo Hera, integralmente allineati alla Tassonomia europea.



In particolare, gli impieghi riguarderanno tre ambiti principali: Gestione sostenibile delle risorse idriche e delle acque reflue: comprendente interventi di costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua (attività economica 5.1 della Tassonomia europea), nonché interventi di costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (attività economica 5.3 della Tassonomia europea); Economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento: comprendente iniziative per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte (attività economica 5.5 della Tassonomia europea); Efficienza energetica e infrastrutture energetiche: comprendente (i) la produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica, (ii) la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e (iii) installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica (attività economiche 4.1, 4.9 e 7.3 della Tassonomia europea).



Per assicurare la corretta e trasparente destinazione dei fondi, Hera ha adottato un processo di monitoraggio e rendicontazione che prevede la pubblicazione delle relative informazioni attraverso un Green Bond Report che comprenderà l’Allocation Reporting e l’Impact Reporting.

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