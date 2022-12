Manovra al fotofinish, salta scudo penale per i reati tributari

(Teleborsa) -per alcuni reati tributari. Ad annunciarlo, la capogruppo Pduscendo dalla commissione Bilancio di Montecitorio. Si tratta dell’emendamento presentato dalla maggioranza che di fatto passa un colpo di spugna sui reati di omessa dichiarazione, falsa dichiarazione, omesso versamento.: soppresso il limite dientro il quale glipotevano rifiutare transazioni con bancomat e carte. A tal proposito, si lavora a un fondo anche con le banche per mettere in campo ristori per i commercianti: il sistema dovrebbe essere quello dei crediti di imposta.Dopo essersiper le trattative tra governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione- corsa al fotofinish per lail cui testo arriverà in aula probabilmente nella giornata di giovedì e il voto di fiducia il giorno successivo.E' la garanzia che mi sento di dare. Dobbiamo votare tutto e arrivare fino in fondo". Lo ha detto uno dei relatori alla manovra, il deputato di Forza Italia Roberto Pella, in attesa della ripresa dei lavori in commissione Bilancio alla Camera. "All'opposizione va reso merito e va ringraziata - ha aggiunto -. Si riparte con la presentazione degli emendamenti dei relatori per chiudere una manovra che possa avere la soddisfazione di tutti. Negli emendamenti saranno assorbite anche proposte di tutte le forze politiche". Non entra in manovra "alcun emendamento" su uno scudo penale per i reati fiscali. Lo riferisce Pella. "Non c'è", replica l'esponente di FI a chi gli chiede se sia in arrivo la misura annunciata nei giorni scorsi.Sale daentro la quale i lavoratori dipendenti possono beneficiare del taglio del cuneo di 3 punti percentuali. Vale oltre 500 milioni. Vengono ridotte daper i percettori del Reddito di Cittadinanza.Lo annuncia il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Il meccanismo, che entrerà in manovra, combina due criteri: il tetto Isee fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità. Il bonus arriverà solo a chi rispetta almeno uno dei due criteri e in quel caso sarà pari a 500 euro mentre raddoppierà per chi li soddisfa entrambi. "Confermiamo l'Isee ma la grande novità è che raddoppia, non ci sarà solo il criterio di un Isee medio basso ma gli studenti meritevoli, che otterranno 100 alla maturità e con un Isee sotto la soglia, possono raddoppiare".Per i lavoratori dello spettacolosull'indennità di discontinuità. "Dobbiamo definire bene" la misura ma "è un lavoro che faremo con le categorie, si tratta di lavoratori che abbiamo a cuore e conosciamo la loro precarietà". Lo ha spiegato il presidente della commissione Cultura della Camera(FdI)