Illegalità, nel 2023 il costo per le imprese del commercio è arrivato a 38,6 miliardi

(Teleborsa) - Secondo l'ultimo studio disul tema, l'anno scorso l'è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi 38,6 miliardi di euro e ha messo a rischio 268mila posti di lavoro regolari. L'è costato 10,4 miliardi di euro, l'pesa per 7,5 miliardi, laper 4,8 miliardi, ilper 5,2 miliardi. Gli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6,9 miliardi e i costi per la cyber criminalità a 3,8 miliardi.L'indagine, realizzata in collaborazione con Format Research, su "", ha rilevato che l'usura resta il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 24,4%), seguito da furti (23,5%), aggressioni e violenze (21,3%),(21,1%). Più di un imprenditore su tre teme il rischio di essere esposto a fenomeni criminali. In particolare, i furti sono il crimine che preoccupa di più in termini di sicurezza personale, dei propri collaboratori e della propria impresa (per il 30,4%). Il 22,2% degli imprenditori teme fortemente il rischio di esposizione a usura e racket. Un timore che è più elevato al(25,6%).Di fronte all'e alil 62,1% degli imprenditori ritiene che si dovrebbe sporgere denuncia, mentre il 27,1% dichiara che non saprebbe cosa fare. Oltre sei imprese su dieci (il 62,8%) si ritengono penalizzate dall'e dalla. Concorrenza sleale (per il 59,9%) e riduzione dei ricavi (per il 29,1%) sono gli effetti più pesanti.Un consumatore su quattro (il 24,2%) ha acquistato uno unnel 2023. Di questi, la maggior parte (il 70,6%) ha utilizzato il canale online e circa la metà (il 45,6%) ha effettuato acquisti esclusivamente online. Capi di abbigliamento (64,1%), pelletteria (32,4%) e calzature (31%) restano i prodotti contraffatti più acquistati. La maggior parte dell'intrattenimento (86,4% della musica, film, abbonamenti tv, etc.), dei prodotti di elettronica (65,9%), dei profumi e cosmetici (59,5%) e dei parafarmaci (58,6%) passa dagli acquisti online.L'acquisto di prodotti o servizi illegali è soprattutto collegato a. Si pensa di fare un buon affare, risparmiando (per il 71,3%), è ritenuto normale ed è utile per chi è in difficolta' economiche (per il 74,4%), si è informati sul rischio di incorrere in sanzioni amministrative (per il 65,5%). Il 66,4% dei consumatori ritiene che sui canali di vendita online sia più facile cadere nella trappola dell'acquisto inconsapevole die al 21,5% degli intervistati è capitato di acquistare online prodotti contraffatti credendo che fossero originali."Esiste una grande arma che contrasta tutti questi reati, nessuno escluso. L'arma è investire nella cultura della legalità", ha dichiarato il presidente di Confcommercio,, in occasione dell'11ma edizione dellaorganizzata da Confcommercio. "Dietro ai prodotti contraffatti e all'abusivismo di frequente, per non dire quasi sempre, c'è infatti il racket della", ha aggiunto. Quindi, "se sul pubblico fanno più notiziae agli imprenditori fanno più paura i furti, in realtà contraffazione e abusivismo non sono meno dannosi per tutti. Tutti questi reati, nessuno escluso, alimentano l'insicurezza e deteriorano il nostro vivere insieme", ha concluso.