LU-VE annuncia la scomparsa del Presidente Iginio Liberali

LU-VE

(Teleborsa) -Group annuncia con profondo dolore la scomparsa del Presidente Iginio Liberali, nato a Pavia il 19 settembre 1931.Dopo aver collaborato con la Necchi ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne Direttore della Divisione Compressori, è stato DirettoreGenerale di Merloni Elettrodomestici S.p.A., e nel 1985 ha fondato la LU-VE S.p.A. al fine di realizzare una delle prime operazioni di venture capital in Italia ed acquisire gli asset ed il marchio della Contardo S.p.A. in concordato preventivo.Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. si riunirà per determinare i prossimi passi.