Tesoro, emissioni BTP fino a 320 miliardi nel 2023. Prosegue attenzione a retail

(Teleborsa) - Il Tesoro prevede. Il prossimo anno le esigenze di finanziamento saranno determinate dalle scadenze dei titoli in circolazione che, al netto dei BOT, saranno pari a poco meno di 260 miliardi di euro e dal nuovo fabbisogno del settore statale dell'anno che, in base alle stime preliminari coerenti con la versione più aggiornata del Draft Budgetary Plan 2022 dello scorso novembre, dovrebbe attestarsi intorno ai 90 miliardi di euro. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicandodel Debito Pubblico.Viene spiegato che la politica di emissione e gestione del debito nel 2023 sarà orientata principalmente al conseguimento dei seguenti obiettivi:; consolidare i risultati già acquisiti in termini di esposizione ai principali rischi, in particolare quello di tasso di interesse e di rifinanziamento, anche attraverso la progressiva e graduale riduzione delle emissioni nel tratto a breve della curva dei rendimenti;; proseguire nell'efficiente gestione delle giacenze liquide del Tesoro.La strategia del Tesoro sul mercato si svilupperà nei prossimi mesi mediante:su tutti i principali segmenti dei titoli domestici; la calibrazione dei volumi offerti al mercato in modo da dare maggiore peso ai settori con migliore liquidità sul secondario e più profondità di domanda; il, volta ad ampliare la loro partecipazione diretta al debito pubblico, anche mediante nuovi strumenti; l'uso di strumenti di liability management (come i concambi ed i buyback) per ridurre le dislocazioni su specifici titoli, migliorare la liquidità del secondario, gestire il profilo dei rimborsi; monitoraggio dell'evoluzione dei mercati in valuta estera da sfruttare sia in formato Global che in formato EMTN, con un particolare focus sui collocamenti in dollari.

L'attività 2022

Guardando all'anno che si sta per concludere, il documento afferma che l'attività di emissione del Tesoro è stata molto sostenuta nella prima parte dell'anno, rendendo possibile che la stessa potesse rallentare nella seconda metà, quando la volatilità sui mercati è aumentata a livelli storicamente molto elevati. Laha mostrato un marcato movimento al rialzo, accompagnato da un allargamento, sebbene in misura più contenuta, degli spread verso gli altri emittenti, sia core che periferici, con un deciso incremento della pendenza sul tratto della curva fino a 10 anni che nella seconda parte dell’anno si è però accompagnato con un significativo appiattimento, fino all’inversione, sul tratto superiore a 10 anni.Il rialzo dei tassi di mercato e della componente di indicizzazione ai prezzi ha prodotto un, che nel 2022 è stato pari allo 1,71%, mentre il costo medio del debito, calcolato come rapporto tra gli interessi e lo stock di debito delle Pubbliche Amministrazioni, è salito a un livello nell’intorno del 2,9%.In totale nelsono state effettuateper quasi 285 miliardi di euro, di cui 7 in concambio. Pertanto, le emissioni al netto dei concambi sono state pari a 278 miliardi di euro, un valore molto in linea con quello comunicato nell'ultimo Programma Trimestrale pari a 275 miliardi di euro. Lesono state pari a 139,4 miliardi di euro.Le condizioni del mercato e le scelte di gestione hanno anche consentito di mantenere elevata lache alla fine del 2022, relativamente allo stock di titoli di Stato, è stata pari a 7,04 anni (7,31 anni se si considerano anche i prestiti nell'ambito del Programma SURE e NGEU), un dato solo lievemente inferiore a quello di fine 2021 pari a 7,11 anni. Ciò grazie anche alle, condotte sia attraverso le aste che con il lancio - tramite sindacato di collocamento - di due nuovi titoli benchmark nominali (con scadenza a 30 e 15 anni), ai quali si aggiunge un BTP Green con scadenza nel 2035, un BTP indicizzato all’inflazione (BTP€i) a 10 anni e un CCTeu con scadenza 8 anni.